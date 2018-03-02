​Минобороны принимает предложения для названия новейшего оружия

На официальном сайте Минобороны России стартовал прием идей с названиями трем новейшим российским комплексам вооружения, пишут «Ведомости».
«По поручению президента на официальном сайте военного ведомства запущен специальный сервис, предназначенный для выбора наименований новейших образцов российского оружия», – говорится в сообщении.
Таким образом, всем интернет пользователи могут предложить названия крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотному подводному аппарату, а также боевому лазерному комплексу.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00