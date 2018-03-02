​Пентагон ответил на заявления Путина о новом вооружении

Представитель минобороны США Дана Уайт заявила, что Пентагон не удивили заявления президента Владимира Путина о создании нового оружия, сообщают «Ведомости».

«Это заявление нас не удивило. Американский народ может быть спокоен, мы полностью подготовлены», – ответила она на просьбу журналистки прокомментировать заявления России о «непобедимом оружии».

Чуть позже еще одна журналистка уточнила, виноваты ли США в новой гонке вооружений, ведь Путин сказал, что это ответ на развитие американской противоракетной обороны. На это Уайт повторила, что американская система противоракетной обороны (ПРО) не направлена против России.