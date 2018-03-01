В Россию вернутся турецкие гранаты

Россельхознадзор с 5 марта отменяет запрет на ввоз в Россию гранатов, баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков, а также других овощей из Турции, сообщает «Ведомости».

«Россельхознадзор принял решение разрешить поставки гранатов, баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции», - рассказала официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Россия ввела ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции после того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и один из пилотов был убит при катапультировании. Решение о начале процесса нормализации отношений было принято по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшегося 29 июня 2016 г. Уже на следующий день, 30 июня, Путин подписал указ, снимающий запрет на продажу туров в Турцию и ограничения на чартерные перевозки между странами.