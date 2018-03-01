Проект музейно-туристического комплекса на Барсовой горе столкнулся со сложностями

Строительство музейно-туристического комплекса на территории Барсовой горы откладывается на неопределенный срок. Служба по охране культурного наследия Югры опротестовала проект комплекса из-за близкого расположения земельного участка к объектам исторической значимости, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Мы уже готовы были провести конкурс, когда служба по культурному наследию заблокировала наш проект туристическо-музейного комплекса. Оказалось, что на этом земельном участке могут располагаться объекты, представляющие историческую ценность и необходимы дополнительные исследования на 6 миллионов рублей. Сейчас работаем со службой, чтобы как-то изменить границы земельного участка. От проекта мы не отказываемся и очень хотим его реализовать», - сообщил глава муниципалитета.

Эту информацию подтвердили во время заседания совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе. Там сообщили, что до 1 мая комитет архитектуры и градостроительства должен поменять схему и найти другой участок под проект музейно-туристического комплекса.