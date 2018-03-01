В Сургуте состоится онлайн-встреча с российской писательницей, журналисткой Машей Трауб

6 марта в 16:00 состоится онлайн-встреча с российской писательницей, журналисткой, автором более трех десятков книг Машей Трауб. Писательница ответит на вопросы читателей и расскажет о новинке — автобиографическом романе в новеллах «Моя бабушка — Лермонтов».

Предстоящая встреча — третья во всероссийском издательско-библиотечном проекте, проходящем под названием «#Литмост. Эксмо объединяет». Телемост соединит библиотечную студию Севера Москвы и библиотеки, находящиеся в 15 регионах РФ - в Сургуте, Омске, Уфе, Липецке, Калининграде, Тобольске, Екатеринбурге, Оленегорске, Калугие Ижевске, Москвек. Модератор встречи – радиоведущий Андрей Краснов.

Первые две встречи проекта прошли с виртуальным аншлагом: 6 января на вопросы читателей из разных уголков страны отвечала королева русского детектива Александра Маринина, а месяц спустя знаменитый литературный дуэт, Анна и Сергей Литвиновы, представил свой новый роман «Джульетта стреляет первой».

«Моя бабушка — Лермонтов» — трогательная книга о детстве, памяти, семье и самых важных уроках, которые получает человек. Девочка по имени Маша, альтер-эго автора, каждое лето проводила у бабушки — в осетинском селе, где ее уважали настолько, что прозвали Лермонтовым. Бабушка была главным редактором местной газеты, то есть человеком, который знал всё про всех и обладал великим влиянием на умы односельчан: ее заметки мирили родственников, собирали разъехавшуюся по миру семью за одним столом, раскрывали одни тайны и предавали забвению другие. Бабушка и направила Машу в профессию, став примером на всю жизнь. Глубокая личная история, плавные переходы от весёлого к печальному и мягкий интеллигентный юмор — составляющие, за которые книги Маши Трауб любят читатели всех возрастов.

Маша Трауб — российская журналистка, колумнист нескольких известных изданий. Пишет на семейные и детские темы, сотрудничает с «Детским радио». Ее называют «Трифоновым в юбке», «Довлатовым в женском роде» и «мастером миниатюры», но сама Маша себя считает женой мужа, мамой двоих детей, которая еще «немножко шьет» по ночам — на клавиатуре ноутбука.

Телемост с открытым чатом будет транслироваться на канале Youtube.