​Минфин РФ не будет наращивать заимствования

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что увеличивать программу государственных заимствований в 2018 году не планируется, пишут «Ведомости».

«Программа заимствований у нас учтена в бюджете, мы будем придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает наши расходы, с тем, чтобы не создавать "пузырей" в области расходов и потом в случае снижения цен на мировых рынках их резко сокращать. Мы будем реализовывать меры макроэкономической стабильности. Мы не планируем увеличения рыночных заимствований», – сказал он.

«В первую очередь мы должны переструктурировать объём действующего бюджета на новые приоритеты - человеческий капитал, здравоохранение, образование, инфраструктура», – добавил Силуанов.

По его словам, все данные направления должны обеспечить более высокие темпы роста - 3,7-3,8 процента, о которых президент говорил в послании.