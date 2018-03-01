​Путин призвал ускорить финансовое оздоровление и продажу санируемых банков

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что санация проблемных банков силами Банка России - правильная политика, однако он убежден, что необходимо стремиться ускорить финансовое оздоровление и продажу банков на рынке, сообщают «Ведомости».

«Это очень правильный процесс, я его поддерживаю, – сказал Путин. – Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать».

Также Путин подчеркнул, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться - это одно из ключевых условий для развития страны.