В Сургутском районе хотят возобновить проект «Жилье для российской семьи»

В поселении Белый Яр может быть возобновлено строительство жилого дома в рамках федерального проекта «Жилье для российской семьи». Многоквартирник должен был быть построен еще в прошлом году, но застройщик, компания «Сургутстройтрест», с задачей не справился. Кроме того, у предприятия сменился собственник. Не смотря на сложившуюся ситуацию, в администрации Сургутского района рассчитывают на реабилитацию проекта. Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Мы надеялись, что многоквартирный дом сдадут в эксплуатацию еще в прошлом году. У нас было понимание, что застройщик выполнит свои обязательства, но контракт закончился в связи с неисполнением «Сургутстройтрестом» своих обязательств. – сообщил Андрей Трубецкой журналистам. - Сейчас у компании сменился собственник и мы надеемся, что его намерения будут серьезными, поэтому ждем, что он заведет технику и начнет строительство. Аренда участка у застройщика заканчивается в апреле, но если там будет объект незавершенного строительства, то новый владелец «Сургутстройтреста» сможет продлить договор без конкурсных процедур».

В рамках реализации федерального проекта на территории Сургутского района до конца 2017 года в Белом Яру (в микрорайоне «Гидронамыв») планировалось построить 25 тыс. кв. м жилья. Стоимость квадратного метра, по условиям программы, не должна была превышать 35 тыс. рублей. Сургутский район являлся единственным муниципалитетом в Югре, на чьей территории могли внедрить этот проект. Теперь же, Минстрой России его свернул, и в случае, если администрации и «Сургутстройтресту» удастся договориться о возобновлении отношений, властям района придется подавать заявку в министерство на реабилитацию проекта на своей территории.