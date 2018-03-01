​Сургутянин угнал Нексию, чтобы разобрать и продать

Полицейские поймали сургутянина, который днем 21 февраля с улицы Магистральной угнал машину «Дэу Нексия» стоимостью 80 тысячрублей.
Автомобиль нашли в одном из городских гаражных кооперативов. Угонщик 1985 года рождения рассказал полицейским, что машину он планировал разобрать на запчасти и продать. Злоумышленник, кстати, ранее был судим за грабеж.
Теперь за новое преступление ему грозит наказание до пяти лет.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 2 марта в 13.00