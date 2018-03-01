​На сургутянку «повесили» микрозайм через интернет

Накануне днем к полицейским обратилась женщина 1989 года рождения, сообщив, что стала жертвой мошенников.

Она пояснила, что ей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Мошенники, используя персональные данные потерпевшей, в интернете оформили на нее микрозайм на сумму около восьми тысяч рублей.

Если злоумышленников поймают, им грозит лишение свободы сроком на пять лет.