​Путин: сдержать Россию не удалось

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что западу предстоит осознать то, что Россию сдержать не удалось.

Он подчеркнул, что информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф. Пора прекратить раскачивать лодку, которая называется планета земля, заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия ничего не нарушает созданием такого оружия. Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Однако Россия ответит на любое ядерное нападение. Сделано это будет моментально, неважно какой мощности ядерный удар применят против нашего государства, заявил глава государства.

Он также напомнил о многочисленных приглашениях сесть за стол переговоров. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с США и Европой. Даже если наши позиции не совпадают», – заявил президент. По его словам, Россия добилась таких перемен, на которые другим понадобились столетия.