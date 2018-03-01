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​Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия

Фото lenta.ru
Фото lenta.ru

Президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию заявил, что США отклонили все наши предложения о сотрудничестве по ПРО и напомнил о выходе Вашингтона из договора ПРО.

После выхода Соединенных Штатов из договора о ПРО Вашингтон заявил, что их система противоракетной обороны не нацелена против Москвы. Американские власти сказали, что Россия «может делать, что хочет», напомнил Путин.

В ответ на эти действия Россия создает новое оружие.

Несмотря на наши протесты, американский конвейер заработал, отметил Путин и заявил, что американцы делают свои противоракеты, которые могут обесценить российский ядерный потенциал.

«А что мы сделали кроме протестов?» – спросил Путин и сразу ответил: «Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия».

Президент напомнил, про российские ракеты, которые на Западе прозвали "Сатана". Речь идет о "Воеводе". Эти вооружения были разработаны еще в СССР, и теперь им на смену придет новейшее оружие — "Сармат". Эти ракеты, кстати, уже назвали в западных СМИ "Сатана-2". Он также отметил, что все наши межконтинентальные ракетные комплексы оборудуются системой преодоления ПРО.

После чего глава государства заявил, что «Никакие системы ПРО нам теперь не помеха». И рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема, заявил президент.

В России разработаны беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. Это просто фантастика, отметил Путин.

Помимо этого, президент рассказал о сверхзвуковом оружии. «Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно "идеально" и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны», – подчеркнул он и добавил, что его испытания завершены.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 274, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:46
Вот тебе и страна бензоколонка....
tanatos49 Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:00
Ничего, сейчас подтянуться эксперты, которые живо объяснят, что:
1) Никакого оружия нет;
2) Оно не работает;
3) Это всё паранойя кровавого диктатора, а НАТО - белые и пушистые;
4) Пара американских эсминцев в Чёрном море? Просто мимо проплывали.
444
не нравится
Сегодня в 17:00
Да, давненько нам не бухтели, как советские космические корабли бороздят Большой театр... Альберт успел забыть за тридцать годков, такую гордость от казалось бы привычных словес испытал, что даже "кюшать не может".
tanatos49 444
не нравится
Сегодня в 17:01
Лёгок на помине
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:24
Все станут экспертами и специалистами по ракетному оружию

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