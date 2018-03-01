Президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию заявил, что США отклонили все наши предложения о сотрудничестве по ПРО и напомнил о выходе Вашингтона из договора ПРО.

После выхода Соединенных Штатов из договора о ПРО Вашингтон заявил, что их система противоракетной обороны не нацелена против Москвы. Американские власти сказали, что Россия «может делать, что хочет», напомнил Путин.

В ответ на эти действия Россия создает новое оружие.

Несмотря на наши протесты, американский конвейер заработал, отметил Путин и заявил, что американцы делают свои противоракеты, которые могут обесценить российский ядерный потенциал.

«А что мы сделали кроме протестов?» – спросил Путин и сразу ответил: «Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия».

Президент напомнил, про российские ракеты, которые на Западе прозвали "Сатана". Речь идет о "Воеводе". Эти вооружения были разработаны еще в СССР, и теперь им на смену придет новейшее оружие — "Сармат". Эти ракеты, кстати, уже назвали в западных СМИ "Сатана-2". Он также отметил, что все наши межконтинентальные ракетные комплексы оборудуются системой преодоления ПРО.

После чего глава государства заявил, что «Никакие системы ПРО нам теперь не помеха». И рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема, заявил президент.

В России разработаны беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. Это просто фантастика, отметил Путин.

Помимо этого, президент рассказал о сверхзвуковом оружии. «Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно "идеально" и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны», – подчеркнул он и добавил, что его испытания завершены.