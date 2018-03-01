​Путин: мощь Вооруженных сил значительно возросла

В послании федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что мощь Вооруженных сил значительно возросла. По его словам, это отлично продемонстрировала сирийская операция.
Он отметил, что армия получила новейшее высокотехнологичное оружие и добавил, что теперь люди по всему миру знаю, как называется российское оружие.
Президент напомнил, что также был создан Национальный центр управления вооруженными силами.
«Значительно возросла мощь ВМФ, ВКС», – отметил Путин.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 2 марта в 13.00