​Путин: мощь Вооруженных сил значительно возросла

В послании федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что мощь Вооруженных сил значительно возросла. По его словам, это отлично продемонстрировала сирийская операция.

Он отметил, что армия получила новейшее высокотехнологичное оружие и добавил, что теперь люди по всему миру знаю, как называется российское оружие.

Президент напомнил, что также был создан Национальный центр управления вооруженными силами.

«Значительно возросла мощь ВМФ, ВКС», – отметил Путин.