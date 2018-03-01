​Путин рассчитывает на помощь Центробанка в снижении ставок по кредитам

Необходимо снижать процентные ставки по кредитам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию.

По его словам, сейчас необходимо сделать кредиты доступными и в этом вопросе он рассчитывает на помощь Центробанка.

«Мы еще заметно отстаем по производительности труда. Повышение производительности труда - это рост зарплат и потребительского спроса», – отметил президент.

Путин также заявил, что инфляция опустилась до рекордных двух процентов, когда ранее этот показатель составлял 12 процентов.