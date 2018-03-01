​Путин: Россия нарастила потенциал в научной сфере

За последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральном собранию.

Однако, надо выходить на новый уровень, заявил Путин. По его словам, развитие науки в стране позволит создавать новые лекарства. В полную силу должны заработать образовательные центры, в ряде городов они уже есть, добавил президент.

Помимо этого, необходимо уделить внимание генетике, а также закрепить лидерство российских ученых в математике, уверен глава государства.

Президент отметил, что сейчас российская молодежь доказывает свое лидерство в научной сфере и напомнил, что юные россияне заработали на международных олимпиадах 38 медалей.

Путин также отметил, что в России будут создадут два ускорителя частиц.