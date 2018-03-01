​Путин: медучреждения должны быть связаны в единый «цифровой контур»

Каждый россиянин должен иметь возможность пройти качественное медицинское обследование, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он уверен, что профилактика заболеваний крайне важна. Россия должна выйти на самый высокий уровень в вопросе лечения и профилактики рака, заявил президент.

В 2019-2024 гг. на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП, но стремиться нужно к 5%, сказал президент.

Путин выразил недовольство тем, что «административными преобразованиями увлеклись — больницы в регионах закрыли, а новых не предложили». Там, где больницы убрали, они должны быть восстановлены, указал глава государства.

«Людей оставили практически без медпомощи, ничего не предлагая в замен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо», — сказал Путин.