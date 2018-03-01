​На строительство дорог в России будет выделено более 11 трлн рублей

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил выделить более 11 трлн рублей на строительство и реконструкцию дорог в ближайшие шесть лет.

«В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников», – заявил Путин.

По его словам, в 2012-2017 годах на эти нужды было выделено 6,4 трлн рублей.

Путин также отметил, что если к федеральным трассам вопросов меньше, то качество местных дорог некуда не годиться.