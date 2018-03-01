​Три возможности для улучшения жилищных условий: рост доходов, снижение ипотечной ставки и рост предложения

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее 5 млн человек в год должны улучшать жилищные условия (сейчас 3,1 млн). По его словам, это возможно благодаря трем факторам – росту доходов, снижению ипотечной ставки и росту предложений.

Путин отметил, что вопрос ипотечных ставок долго решался, но было принято решение остановится на 7 процентах, именно к такой цифре надо стремится.

По его словам, в год необходимо строить 120 млн кв. м жилья в год (сейчас 80 млн максимум). А также вернуться, к налогу на имущество для физических лиц, однако кадастровая стоимость жилья должна быть не выше рыночной, пояснил президент.