​Путин: технологическое отставание недопустимо. От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что ближайшие годы станут решающими для будущего страны. При этом он подчеркнул, что это никак не связано с выборами.

Он пояснил, что речь идет о развитии технологий. По его словам, отставание в той сфере недопустимо. Такое отставание несет риски утраты суверенитета, добавил президент.

«От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ» – подчеркнул Путин.