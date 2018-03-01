​В послении Федеральному Собранию Путин назвал главную задачу для России

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что главной задачей для страны на ближайшие десять лет станет повышение благосостояние населения и снижение бедности.

Путин подчеркну, что в основе государства лежат именно люди, а не природные ресурсы и производственные мощности.

«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв», – сказал он. «За шесть лет нужно как минимум вдвое снизить уровень бедности», - указал Путин.

Помимо этого, президент отметил, что необходимо преобразовать и модернизировать рынок труда, который сейчас, по его словам, является «архаичным» и не соответствует потребностям современной экономики.