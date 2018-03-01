Светорады и Александры, необычные браки и экономия на свадьбе

Сегодня начальник управления ЗАГС Сургута Татьяна Макарова отчиталась об итогах работы ведомства за 2017 год.

В прошлом году в городе родились 6772 человека (в 2016 — 7275), умерло 2331 (2112 в 2016). Средний возраст умерших у мужчин 56 лет, у женщин 66 лет.

В прошлом году поженились 3884 пары (против 3507 в 2016), развелись 2107 семей (2158 в 2016). 66% пар предпочли провести церемонию бракосочетания в неторжественной обстановке.

Самой популярной датой среди молодоженов ожидаемо стало 7 июля 2017 года — в этот день поженили 85 пар.

По статистике ЗАГСа, наиболее активно в минувшем году вступали в брак сургутяне возрастом от 25 до 34 лет, а разводились от 25 до 39 лет: «Можно сделать вывод, что в основном браки распадаются в первые годы после свадьбы», — отметила Татьяна Макарова.

В прошлом году отличились две самые возрастные пары: первая, где мужчине было 79 лет, а женщине 74, и вторая — жениху 80, а невесте 69. Самыми юными молодоженами стали 16-летний сургутянин и его 15-летняя подруга.

Также были проведены две церемонии бракосочетания с гражданами дальнего зарубежья: женихи из Испании и Германии, а невесты — местные.

Из всех родившихся 3324 — девочки и 3448 мальчика. В том числе у матерей, не достигших 18 лет — 17 детей (в 2016 — 38).

Самыми популярными стали такие имена, как София, Мария, Анастасия, Александр, Артем и Михаил. А необычными — Маруся, Тая, Светорада, Доброслав, Спартак и Алекс. «Совсем необычных имен в 2017 году не было», — сообщила Макарова.

В прошлом году в Сургуте появились на свет 80 двойней. Тройняшек не было.

173 человека обратились за сменой ФИО. Как отмечают в ЗАГС, чаще всего это женщины, которые при заключении брака не взяли фамилию супруга, а через некоторое время передумали. Также отмечаются случаи, когда сургутяне меняли нестандартные имена на более простые.