​Главный экономист ВЭБ: экономика России вырастет на 1,8 процента в 2018 году

Главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач заявил, что экономика России по итогам 2018 г. вырастет на 1,8 процента против 1,5 процента в 2017 году, сообщают «Ведомости».

«На 2018 г. мы ожидаем неплохого роста ВВП - 1,8%, может, и больше, что является неплохим результатом», - сказал Клепач на Зимней зерновой конференции в Алтайском крае (цитата по ТАСС). По его мнению, рост экономики должна поддержать динамика нефтяных цен - положительная благодаря соглашению ОПЕК+.

По данным Росстата, в 2017 г. экономика России выросла на 1,5 процента. Банк России прогнозирует в 2018 г. рост экономики на 1,5-2 процента, Минэкономразвития – на 2,1 процента.