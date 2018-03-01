​Грудинин отказался от участия в дебатах на «Первом канале»

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отказался принимать участие в предвыборных дебатах на «Первом канале», покинув студию во время записи программы, пишет «Интерфакс».

«То, что происходит, - это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, не объяснимо никому... ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», – сказал Грудинин и ушел.

Однако, как сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, от дебатов на других телеканалах Грудинин пока отказываться не собирается.