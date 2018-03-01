​В центральной библиотеке Сургута состоится презентация книги сургутской поэтессы Анжелики Бивол

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина приглашает всех желающих на презентацию книги сургутской поэтессы Анжелики Бивол «О том, что душу мне тревожит».

Книга - своеобразный отчёт за первые пятнадцать лет творчества. В неё вошли стихи философско - нравственной тематики, патриотическая и пейзажная лирика. В стихах автор делится своими наблюдениями, размышлениями, радостью и печалью.

Анжелика Бивол начала писать стихи в 90-х годах. Она член Союза Российских писателей и Ассоциации «Поэты Тюменской области». С 2014 года посещает заседания литературного объединения «Северный огонёк».

Стихи А. Бивол вошли в сборники и альманахи: "Парадоксы творчества", "Поэзия Земли Тюменской", "И звезда с звездою говорит", "О, Русь, взмахни крылами", "Босиком по радуге", "Огни гавани", а также в альманах "Сургут литературный» и сборник "Контрасты и созвучия" (ЛИТО "Северный огонек", 2016 г).