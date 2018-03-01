​По итогам 2017 года чистая прибыль «Аэрофлота» снизилась на 40 процентов

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» составила 23 млрд руб., что на 40,6 процента меньше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

При этом выручка выросла на 7,5 процента до 532,9 млрд рублей. Также вырос пассажиропоток на 15,4 процента до 50,1 млн человек. Занятость кресел составила 82,8 процента против 81,4 процента в 2016 г.

«2017 г. для группы "Аэрофлот" отмечен очередным знаковым результатом – авиакомпании группы перевезли 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем годом ранее», – прокомментировал результаты замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Шамиль Курмашов.