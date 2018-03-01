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​В Сургутском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина

ОМВД России по Сургутскому району продолжает поиск без вести пропавшего гражданина Хакимуллина Марата Рахматулловича, 08.06.1958 года рождения.

ОН пропал в конце июня 2002 года и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о местонахождении данного гражданина сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 74-60-02


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Сегодня в 12:22, просмотров: 190, комментариев: 0


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