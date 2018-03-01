​В Сургутском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина

ОМВД России по Сургутскому району продолжает поиск без вести пропавшего гражданина Хакимуллина Марата Рахматулловича, 08.06.1958 года рождения.

ОН пропал в конце июня 2002 года и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о местонахождении данного гражданина сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 74-60-02