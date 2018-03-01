​Telegram может отказаться от публичного ICO

Telegram допускает возможность отказа от публичного первичного размещения собственной криптовалюты, сообщает «РБК» со ссылкой на презентации, которые прошли для инвесторов.

По данным одного из источников Telegram может отказаться от открытой продажи криптовалюты, поскольку закрытое ICO позволяет привлечь необходимые средства: «У них даже при закрытом размещении есть возможность набрать всю нужную им сумму — предложений от инвесторов много. К тому же «неподходящим» инвесторам они сейчас могут отказывать, чего при публичном размещении может не получиться».

По итогам двух раундов закрытого ICOTelegram намерен привлечь от инвесторов до $3 млрд для инвестирования в проект новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, а также в развитие мессенджера.