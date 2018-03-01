​На церемонии вручения наград олимпийцам перепутали футляры с ключами

В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам возникла ошибка, пишет «Интерфакс».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил футляр с ключами фигуристке Екатерине Бобровой, после чего произошла небольшая заминка.

«Чего там? Ключей не нашли?» – спросил премьер.

«Меня не нашли», – ответила спортсменка.

Позже выяснилось, что в ходе церемонии были перепутаны футляры Бобровой и серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова. В итоге ошибка была исправлена, и каждый спортсмен получил свою награду.

Также выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.

По окончанию церемонии Медведев порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.