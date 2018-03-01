​Сбербанк запустил новый сервис для внесения изменений в учредительные документы юрлиц и ип

27 февраля 2018 года, Москва — Сбербанк запустил новый онлайнсервис для малого бизнеса – подготовку пакета документов для внесения изменений в уставные, учредительные документы ИП и ООО.

Сервис позволяет сформировать документы при внесении изменений в адреса компании, кодов ОКВЭД, при смене генерального директора и других изменений в уставных документах предприятия.

«Главное преимущество сервиса в том, что клиентам не нужно тратить время и посещать налоговую или направлять документы по почте, при наличии у пользователя электронно-цифровой подписи всё можно сделать онлайн», –отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Новая услуга доступна не только клиентам Сбербанка, но и другим пользователям через сайт сервиса.

Гибкая тарифная политика рассчитана на разные запросы и подразумевает несколько вариантов обслуживания. Тем, кто вносит изменения часто выгоднее воспользоваться безлимитным тарифом, стоимость которого составит 9900 рублей на год. Подача 10 комплектов документов в течение года обойдется в 4900 рублей. Стоимость единоразового обращения к услугам сервиса составит 900 рублей.