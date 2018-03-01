​AliExpress запустит в России социальную сеть «Клуб шопоголиков»

Китайская торговая площадка AliExpress запустит в России международную соцсеть «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров AliExpress Connect, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

Запуск запланирован на 1 марта. Соцсеть будет ориентирована на обсуждение пользователями сделанных на площадке покупок. Она интегрирована в мобильное приложение AliExpress, на которое приходится более 60 процентов заказов.

Выходить на AliExpress Connect смогут верифицированные блогеры, как являющиеся пользователями AliExpress, так и с внешних площадок. Однако при условии, что у них не менее 5000 подписчиков.

Задачи для блогеров, как и гонорары, будут определены заранее. Доступ к площадке предусмотрен как из мобильного приложения, так и из десктоп-версии сайта.