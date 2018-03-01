​Собчак оценила роль Жириновского на выборах

Кандидат в президенты Ксения Собчак написала в своем Instagram, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский допущен к участию в президентских выборах в качестве заградительного отряда, который все «превращает в цирк и нелепость», сообщают «Ведомости».

Она подчеркнула, что находится под впечатлением после совместного эфира. По ее словам, в 1990-х казалось, что «уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим». Однако спустя четверть века ничего не изменилось, добавила она.

По ее мнению, Жириновский продолжает играть эту «унылую роль» для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о вещах, которые действительно важны.