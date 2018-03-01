​Фонд кино проанализировал сборы российских фильмов за границей

Государственный фонд кино подсчитал, что за 2017 год российские фильмы собрали в зарубежном прокате $44,3 миллиона, сообщают «Ведомости».

Всего на российские фильмы пришли 10,7 миллиона зрителей в 48 странах. Таким образом, зарубежный прокат принес российской киноиндустрии 17 процентов кассы.

При этом зарубежные сборы уменьшились по сравнению с 2016 годом ($47,8 миллиона), но аудитория выросла (9,3 миллиона зрителей).