Сургутский краеведческий музей приглашает на музейный праздник «Мастерская весны», который пройдет с 14 марта по 15 апреля в купеческой усадьбе.
Участников ждет театрализованное представление, а кульминацией праздника станет станет мастер-класс по изготовлению домашнего оберега «Окно радости».
Мероприятие проводится по предварительной заявке с 14 марта.
Телефон для справок и заявок - 24-44-72
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 2 марта в 13.00