16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3742   EUR  68,9062  

Сургутский краеведческий музей приглашает на музейный праздник «Мастерская весны»

Сургутский краеведческий музей приглашает на музейный праздник «Мастерская весны», который пройдет с 14 марта по 15 апреля в купеческой усадьбе.

Участников ждет театрализованное представление, а кульминацией праздника станет станет мастер-класс по изготовлению домашнего оберега «Окно радости».

Мероприятие проводится по предварительной заявке с 14 марта.

Телефон для справок и заявок - 24-44-72


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:15, просмотров: 103, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Для тех, кто хочет умно провести время в хорошей компании

Для тех, кто хочет умно провести время в хорошей компании

Проекту Киноклуб «Смотри и учись» исполнился год
Константин Бороздин, бизнес-тренер, специалист по организационному и личному развитию 28 февраля в 17:29
383 0
Сургутские представители аптек не заинтересованы в решении проблем аптечной наркомании

Сургутские представители аптек не заинтересованы в решении проблем аптечной наркомании
На сегодняшнюю встречу были приглашены 58 представителей аптечного бизнеса. 32 дали согласие на участие, а пришли только четверо
Сергей Мелашенко, руководитель РОО "Зарница" 28 февраля в 17:04
567 3
Бизнес на берёзе

Бизнес на берёзе
Пока чиновники борются с крупной рекламой, город заполнили информашки на деревьях
Лилия Сулейманова 28 февраля в 15:39
469 4
Теперь у каждого водителя должен быть светоотражающий жилет. Почему?

Теперь у каждого водителя должен быть светоотражающий жилет. Почему?
Анастасия Якупова 28 февраля в 13:19
2305 5
Горючие грёзы

Горючие грёзы
Редактор и сооснователь портала neuronovosti.ru Алексей Паевский провел лекцию в Сургуте и рассказал, способно ли биотопливо заменить нефть
Надежда Макаренко 28 февраля в 09:35
249 0
Спорт для Миши – жизнь, которая складывается из ежедневных тренировок

Спорт для Миши – жизнь, которая складывается из ежедневных тренировок
В число российских паралимпийцев, которые поедут в Пхенчхан под нейтральным флагом вошел сноубордист Михаил Слинкин из Югры
Ольга Колегова 28 февраля в 09:09
247 0
Основная проблема сейчас – обувные мастерские

Основная проблема сейчас – обувные мастерские
Главная сложность в том, что у нас среди объектов торговли есть только «реализация сопутствующих товаров», но отсутствует «оказание бытовых услуг».
Дарья Гаврикова, заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута 27 февраля в 16:21
769 11
Вера Куликова

«Сына забирают в армию, что делать???» // ​Матьчасть
Вера Куликова 27 февраля в 12:46
839 11
В Сургуте продолжается битва за ларьки. Власть и мелкий бизнес не могут научиться доверять друг другу

В Сургуте продолжается битва за ларьки. Власть и мелкий бизнес не могут научиться доверять друг другу
Очередным витком кризиса стал круглый стол, посвященный новым правилам размещения торговых павильонов в городе
Артем Мазнев 27 февраля в 12:38
1061 3
Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 27 февраля в 11:34
433 1
Ближайшие соседи Сургута вовсю реализуют наши самые смелые мечты

Ближайшие соседи Сургута вовсю реализуют наши самые смелые мечты
В канун Нового года центральная площадь Нижневартовска, пожалуй, была ярче, чем в новогодней столице — Ханты-Мансийске. Почему же?
Рустем Юсупов, бизнесмен 26 февраля в 17:06
1239 0
Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин

Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин
Могущественные державы постоянно вели захватнические войны, пытаясь сломить волю, навсегда покорить Чечню и чеченский народ.
Рамзан Кадыров, глава Чечни 24 февраля в 16:17
1243 6
Пятерка по литературе. Сказочные книги от преподавателя кафедры психологии развития СурГУ Леси Ганеевой

Пятерка по литературе. Сказочные книги от преподавателя кафедры психологии развития СурГУ Леси Ганеевой
Редакция СИА-ПРЕСС 24 февраля в 13:54
938 1
Впервые вижу. «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Впервые вижу. «О чем говорят мужчины. Продолжение»
На всем этом, однако, лежит именно что толстый слой ностальгии, усугубляющейся ощущением некоей усталости героев, и это — главное отличие третьего фильма от первого.
Юрий Нуреев 23 февраля в 21:31
1046 0
Подрастают аллеи, высаженные в память о погибших воинах...

Подрастают аллеи, высаженные в память о погибших воинах...
Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк 23 февраля в 15:29
663 0
Уверен, что, объединив усилия, мы все вместе сможем сделать нашу жизнь лучше

Уверен, что, объединив усилия, мы все вместе сможем сделать нашу жизнь лучше
Я желаю каждому защитнику Отечества с честью и достоинством идти по жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 12:50
811 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика