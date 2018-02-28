Собчак плеснула водой в лицо Жириновскому за «отвратительную суку»

В прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» Ксения Собчак плеснула водой в лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает Lenta.ru.

Собчак облила оппонента после его резкого высказывания. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой». Ведущий передачи Владимир Соловьев за это прикрикнул на лидера ЛДПР, попытавшись разрядить обстановку.

В студии также присутствовали Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо бизнес-омбудсмена Бориса Титова Евгений Тарло и Григорий Явлинский.