В России могут ввести льготы для сетей 5G

В России могут быть введены льготные условия развития сетей 5G, сообщает ТАСС. Об этой инициативе журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«Этот вопрос прорабатывается в рамках реализации программы цифровой экономики. На первую половину 2018 года такое мероприятие есть, мы уже получили первые предложения от операторов связи, будем рассматривать их в министерстве, на соответствующей подкомиссии в правительстве», - сказал министр, отвечая на вопрос, предусмотрены ли особые условия работы в рамках совместного предприятия по строительству сетей 5G, создание которого сейчас обсуждают операторы.

По словам Никифорова, операторы хотят платить меньше налогов, просят сократить тарифы за предоставление частот, а также предлагают ввести "организационные преференции при строительстве сетей". Какие именно льготы будут обсуждаться в правительстве, министр не уточнил.

В России начало работы 5G планируется реализовать в рамках программы "Цифровая экономика". К лету 2018 года должна появиться концепция создания и развития сетей 5G в России, в июне ее должна утвердить правительственная комиссия. Тогда же планируется подготовить требования и условия создания единого инфраструктурного оператора 5G. Госкомиссия по радиочастотам должна определиться с отдельными диапазонами частотами для развития 5G в России уже в ноябре - декабре 2018 года, однако в полноценном объеме частоты станут доступны для операторов только к концу 2020 года.