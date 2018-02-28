​«Газпром нефть» увеличил прибыль на 26,5 процента достигнув рекордной суммы за всю историю компании

По данным МСФО, чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам 2017 года увеличилась на 26,5 процента – до рекордных в истории компании 253 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Нефтяная «дочка» «Газпрома» объяснила увеличение доходов успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также «действиями менеджмента «Газпром нефти» по повышению операционной эффективности».

Напомним, что по итогам 2017 года «Газпромнефть» вошла в тройку лидеров по добыче нефти в России.