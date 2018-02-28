​Терпищев: МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил о восстановлении членства Олимпийского комитета России, сообщают «РБК».

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил Тарпищев.

Данные также подтвердили «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Напомним, что членство ОКР было приостановлено 5 декабря 2017 года за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане.