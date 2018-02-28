​Путин предложил изменить оценку работы следователей

Президент России Владимир Путин предложил МВД не передавать в суд дела, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям, пишут «Ведомости».

Стоит отметить, что на данный момент такие дела составляют около четверти от всех, что оказываются в судах.

«Как вы знаете, сложилась практика оценивать работу дознавателя, следователя по количеству дел, переданных в суд, в том числе дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям», — напомнил президент. Путин отметил, что такие дела передаются в суд «для улучшения отчетности» следователей и дознавателей, хотя уже на стадии следствия ясно, что они не имеют судебной перспективы.

По словам президента, эксперты предлагают внести изменения в ведомственные акты МВД, согласно которым такие дела не должны будут направляться в суд. Путина уверен, что это предложение «может повысить качество работы правоохранительных органов».