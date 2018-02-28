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​Сбербанк заплатит дивиденды акционерам в размере 262 млрд рублей

По итогам 2017 года Сбербанк заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, сообщают «Ведомости».

По сравнению с прошлым годом, заработок увеличился на 38,2 процента.

Тем не менее, аналитики делали совершенно разные прогнозы. Самые высокие ожидания были у JPMorgan – 774 млрд руб. Чуть меньше прогноз был у БКС – 763 млрд руб. Аналитики «Уралсиба» ожидали 744,3 млрд руб., Societe Generale - 736,9 млрд руб., «Атона» - 685 млрд рублей.

Ранее, президент Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Решение будет приниматься в конце марта - начале апреля, уточнял он.

Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить Центробанк (у регулятора 50 процентов плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90 процентов своей прибыли в бюджет.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 180, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Михайлов
не нравится
Сегодня в 19:15
Сбер молодец, финансирует бюджет страны за счет своей прибыли. Вот бы другие крупные гос компании так поступали..

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