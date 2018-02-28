Умер продюсер, работавший над фильмами о Бэтмене

Американский продюсер Бенджамин Мельникер, работавший почти над всеми фильмами о Бэтмене («Бэтмен», «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь», «Лига справедливости»), скончался в возрасте 104 лет, передает RT со ссылкой на коллегу усопшего.

«С грустью сообщаю вам о смерти моего напарника по Бэтмену, легендарного Бенджамина Мельникера», — написал Майкл Услан в Facebook.