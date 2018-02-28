В Нижнесортымском обсудили профилактику терроризма

В сельском поселении Нижнесортымский прошла встреча с представителями таджикской диаспоры. Члены объединения обсудили вопросы, связанные с профилактикой терроризма. По мнению руководителя таджикского национально-культурного центра «Вахтан» в Сургуте Файзуло Аминова особое внимание стоит уделять работе с молодежью.

«Молодежь нужно воспитывать так, чтобы они были полноценными гражданами России и вели себя соответственно. Россия – наша втора родина, поэтому хочу обратиться к собравшимся с просьбой, уделять своим детям больше времени и относиться к этому ответственно и серьезно, чтобы они не попали под влияние злых сил», - отметил Аминов.

Предложение Файзуло Аминова поддержали и другие участники встречи. Было отмечено, что под влияние террористических и других радикально настроенных организаций попадают преимущественно лица в возрасте от 18 до 25 лет. Так, в 2014 году в одну из таких ячеек попала 19-летняя жительница Нижнесортымского.

Она уехала на территорию, подконтрольную ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Для предотвращения подобных случаев в Сургутском районе была создана специальная рабочая группа.

«В Сургутском районе создана рабочая группа по оказанию методической помощи семьям, чьи члены попали в такую ситуацию. Если вам стало известно, что кто-либо попал под влияние необходимо сообщить к нам в службу, либо через систему образования, или администрацию вашего поселения», - отметил главный специалист службы профилактики терроризма и экстремизма администрации Сургутского района Дмитрий Печенкин.