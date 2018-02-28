​Югорский фонд капремонта предлагает сургутянам согласовать ремонтные работы на 2019 год

Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал, что фонд капремонта предлагает жителям Югры согласовать ремонтные работы на 2019 год.

Для этого необходимо найти на сайте раздел «Уведомление о капремонте». В нем перечислены условия внесения изменений, список домов, планируемых к ремонту в 2019 году, и стоимость работ.

«Сразу скажу, что выходить из суммы, заложенной на ремонт дома, нельзя», – отметил Шувалов.

Все предложения по изменениям принимаются до 1 июня 2018.