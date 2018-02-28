​«Закон Яровой» может быть отложен до октября

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что введение так называемого «закона Яровой» в части хранения пользовательского трафика может быть отложено до 1 октября 2018 года, сообщает «Интерфакс».

«Нужно дождаться выхода постановления правительства, но сейчас там рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных - с 1 октября», – заявил министр.

Однако он отметил, что «острых» разногласий по постановлению нет, само ведомство поддерживает такой вариант. «Мы считаем, что да (документ согласован - ИФ). Если у аппарата правительства нет каких-то возражений, мы считаем, что согласовано», – добавил он.

Напомним, что 7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.