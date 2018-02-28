​Бывшего главу Советского района выпустили из СИЗО

Суд Югры изменил меру пресечения бывшему главе Советского района Сергею Удинцеву. Ранее он был взят под стражу на время расследования, возбужденного в отношении него уголовного дела о хищении бюджетных средств, пишет «Znak».

«В понедельник в суде ХМАО была рассмотрена жалоба защитников экс-главы на решение суда первой инстанции. Арест был отменен, его отпустили под залог. Сумму уточнить не могу, так как не интересовался», — рассказал Znak представитель управления СКР по ХМАО.

По данным издания, расследованием уголовного дела занялся окружной отдел СКР по расследованию особо важных дел. «В понедельник югорский межрайонный следственный отдел управления СКР по ХМАО передал дело округу», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Сергей Удинцев был арестован в конце января. Следствие полагает, что он организовал перечисление 21 млн рублей из бюджета района на расчетный счет фонда «Жилище», учредителем которого является администрация Советского района.