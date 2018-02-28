​Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018

В Саранске открылся центр выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Таким образом, центры выдачи FAN ID заработали во всех городах России, которые примут матчи футбольного турнира.

Отметим, что в июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.

«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, через сайт www.fan-id.ru, так и в центрах выдачи. Пока по количеству заявок лидирует Россия, из нашей страны поступило 110 тысяч заявок. В десятку стран по количеству заявок входит также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Совокупно подано 200 тысяч заявок. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.