В Нижнесортымском мигранты решают семейные проблемы в «комнатах мира»

В 2017 году в Сургутском районе были созданы 6 консультационных пунктов для мигрантов. В декабре такой центр появился и в сельском поселении Нижнесортымский, по адресу Нефтяников, 7. Пункт работает с понедельника по пятницу с 18.00 до 19.00. Как показывает практика, в центр обращаются не только за разъяснениями по поводу того, как, оформить те или иные документы, но и в поисках ответов на вопросы личного характера.

«В основном люди приходят решать семейные проблемы. Они спрашивают у глав своих диаспор, как воспитывать детей, просят наставления у старейшин», - отмечает Елена Чебуренко, заведующая сектором молодежной и социальной политики администрации поселения Нижнесортымский.

Нижнесортымский считается одним из самых многонациональных поселков Сургутского района. В нем проживают вчерашние жители Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и других стран ближнего зарубежья. «В Нижнесортымском консультационный пункт был открыт последним, однако, именно он оказался наиболее востребованным среди жителей поселка», - заявил главный специалист службы профилактики терроризма и экстремизма администрации Сургутского района Дмитрий Печенкин.

Отметим, что в Сургутском районе была открыта «горячая линия» специально для мигрантов (529-001) с голосовым меню на семи языках. В ближайшее время будет закончен справочник мигранта. Изданная осенью прошлого года брошюра была доработана и теперь все материалы в ней теперь изложены на пяти языках.