​Старшему операционному директору Utair присвоили звание Заслуженного пилота

Указом президента России Александру Стефанюку присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Александр Стефанюк пришел в авиацию 40 лет назад. Он работал в Березове, Сургуте, Тюмени: руководил летными коллективами, осваивал авиационную технику, организовывал и лично выполнял новые виды авиационных работ.

Александр всю жизнь работает в авиакомпании Utair и прошел путь от второго пилота до заместителя генерального директора — старшего операционного директора.

«Наша Родина умеет воспитывать романтиков неба. Остаюсь влюбленным и преданным своему делу по сей день. Искренне благодарю за признание моего труда», — сказал Заслуженный пилот России, старший операционный директор Utair Александр Стефанюк.