​В СурГПУ пройдёт Всероссийская конференция молодых учёных

В Сургутском педагогическом госуниверситете пройдет Всероссийская конференция студентов и молодых учёных «Россия и мир: история и современность». Большое совещание учёных запланировано на 20 апреля.

К участию во всероссийском семинаре приглашаются бакалавры, магистранты, аспиранты и молодые учёные. Тезисы их докладов будут опубликованы в Научной электронной библиотеке elibrary.ru.

Напомним, что в 2017 году в конференции участвовало более 30 вузов, количество участников – около 500 человек.