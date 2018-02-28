В Сургуте стартовала регистрация команд на Чемпионаты KFC по футболу и стритболу. Она продлится до 7 мая, пишет пресс-служба KFC BATTLE.

По итогам отборочных игр команды получат шанс поехать на региональный фестиваль с участием российских звезд спорта и шоу-бизнеса, где участники смогут получить советы от профессионалов своей отрасли.

Главный приз для победителей всех турниров — поездка в Европу от туроператора SUNMAR. Участие бесплатно, включая проживание и перелеты.