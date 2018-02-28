​Самые популярные профессии среди мужчин Югры

Эксперты HeadHunter провели исследование рынка труда и выявили самые популярные профессиональные области у мужчин из Югры.

Лидером по числу «мужских» резюме является рабочий персонал (95% мужчин размещают резюме в этой профобласти). В сфере информационных технологий наблюдается распределение 87% к 13% в пользу сильной половины человечества. Чуть меньшая доля мужчин-соискателей ищут работу в области производства (81%).

В профобласти «Транспорт, логистика» наблюдается аналогичная ситуация: 80% мужских резюме против 20% женских, а работать в строительстве и недвижимости собираются стать 78% мужчин. Среди потенциальных кандидатов в сфере «Высший менеджмент» соискательниц прекрасного пола насчитывается всего 25%, чего нельзя сказать о сфере продаж: здесь женщины превзошли числом мужчин (52% «женских» резюме).